Gençlik ve Spor İl Müdürü Yetim’den Rektör Karacoşkun’a ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Bahattin Yetim, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ederek bir süre görüştü.

Geçen ay Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden Kilis’e atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, nezaket ziyareti çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bahaddin Yetim’e yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Karacoşkun, kurumlar arası iş birliği konusunda Müdür Yetim ile fikir alışverişinde de bulundu.

