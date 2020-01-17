YURTHABER
  4. Gençlik ve spor şöleni

Gençlik ve spor şöleni

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiği “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” gençlik ve spor şöleninde genç Lüleburgazlıları bir araya getirecek.Açıldığı günden itibaren Lüleburgazlılara özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor.39 Burda AVM ve Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Lüleburgazlı gençler, gençlik ve spor şöleninde bir araya gelecek.

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiği “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” gençlik ve spor şöleninde genç Lüleburgazlıları bir araya getirecek.
Açıldığı günden itibaren Lüleburgazlılara özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor.
39 Burda AVM ve Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Lüleburgazlı gençler, gençlik ve spor şöleninde bir araya gelecek. Gençler, sosyal medyadan uzaklaşarak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma fırsatı bulacak, birbirinden keyifli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşayacak.
19 Ocak Pazar günü 16.00 - 20.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, masa tenisi, langırt, badminton, dart, halter, çim hokeyi, bilek güreşi, modern pentatlon, tekvando, güreş, oryantiring, ebru, resim ve halk oyunları gibi pek çok aktivite düzenlenecek.
"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında birbirinden keyifli etkinliklerle gençleri bir arayan getirecek 39 Burda AVM, Lüleburgazlı gençleri gençlik ve spor şölenine davet ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Su kuşu sayım çalışmaları gerçekleştirildiSu kuşu sayım çalışmaları gerçekleştirildi
Bu konserde bilet yerine mama geçerliBu konserde bilet yerine mama geçerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Kırklareli Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:57
Sabah
08:28
Öğle
13:26
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:39

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Demet Dalca Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Mine Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lüleburgaz'da Minibüs Ücretlerine Zam

Lüleburgaz'da Minibüs Ücretlerine Zam

Kırklareli’de İntihar

Kırklareli’de İntihar

Şehit cenazesinde insan seli

Şehit cenazesinde insan seli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.