Gençlik ve spor şöleni

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiği “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” gençlik ve spor şöleninde genç Lüleburgazlıları bir araya getirecek.

Açıldığı günden itibaren Lüleburgazlılara özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor.

39 Burda AVM ve Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Lüleburgazlı gençler, gençlik ve spor şöleninde bir araya gelecek. Gençler, sosyal medyadan uzaklaşarak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma fırsatı bulacak, birbirinden keyifli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşayacak.

19 Ocak Pazar günü 16.00 - 20.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, masa tenisi, langırt, badminton, dart, halter, çim hokeyi, bilek güreşi, modern pentatlon, tekvando, güreş, oryantiring, ebru, resim ve halk oyunları gibi pek çok aktivite düzenlenecek.

"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında birbirinden keyifli etkinliklerle gençleri bir arayan getirecek 39 Burda AVM, Lüleburgazlı gençleri gençlik ve spor şölenine davet ediyor.

