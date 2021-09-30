YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Genel Başkan Kerem Kınık, Türk Kızılayın Elazığ'da yapacağı projeleri anlattı

Genel Başkan Kerem Kınık, Türk Kızılayın Elazığ'da yapacağı projeleri anlattı

30.09.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Kerem Kınık, Türk Kızılayın Elazığ'da yapacağı projeleri anlattı

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Elazığ'a yeni afet müdahale kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez, afet müdahale merkezi ve sosyal yardım operasyonlarımızı yürüteceğimiz fiziksel bir depo ve lojistik kapasitesi yatırımlarına başlıyoruz." dedi.

Kızılay Elazığ Şubesi'ni ziyaret ederek, teşkilat yöneticileri ve gönüllü üyelerle görüşen Kınık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge ziyaretinin ilk durağının Elazığ olduğunu, kentte Kızılay faaliyetleri kapsamında deprem, sonraki müdahale ve iyileştirme konusunda çok önemli hizmetler yapıldığını söyledi.

Kızılay Afet Merkezi'nin, Elazığ'da olması dolayısıyla bölge illerinde deprem nedeniyle oluşan sıkıntıları giderme konusunda devlete ciddi destek görevi üstlendiğini aktaran Kınık, "Elazığ bölgemiz Kızılay faaliyetleri açısından sadece afet temelli olarak değil, insani yardım, toplum sağlığı ve kan hizmetleri açısından da gerçekten yüksek potansiyelli ve yüksek başarılı bir ilimiz." diye konuştu.

Elazığ'da Kızılayın altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladıklarını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Bölgenin özellikle deprem tehlikesi açısından, sismik riskler açısından taşıdığı önemi biliyoruz. Dolayısıyla bu bölgedeki yeni kapasitemizi oluşturmak için Elazığ'a yeni afet müdahale kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez, afet müdahale merkezi ve sosyal yardım operasyonlarımızı yürüteceğimiz fiziksel bir depo ve lojistik kapasitesi yatırımlarına da başlıyoruz. Bu alanda Milli Emlakın, Kızılaya tahsis edilen yaklaşık 25 dönümlük arazi üzerinde şu an projelendirme, ihtiyaç tespiti ve inşaata ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir."

Yardımlar konusunda seferberlik halinde çalıştıklarını anlatan Kınık, bölgedeki yoksullara destek, yaşlılık hizmetleri noktasında topluma ilk yardım eğitimi verilmesi, temel afet bilinci ve gençlere sağlıklı yaşam kültürü kazandırılması noktasında yeni projelerinin olacağını bildirdi.

Kınık, yapılacak bu çalışmalar için herkesin Kızılay'a destek vermesini isteyerek şöyle devam etti:

"Kızılaycıların desteğe ihtiyacı var, bir milli cemiyet olarak. Milletimizin maddi ve manevi gönüllü desteğiyle ayakta duruyor. Özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Elazığ Şubemizin gerçekleştirmiş olduğu kampanya neticesinde Filistin'e çok ciddi bir yardım ulaştırıldı. Elazığ'ın eli dünyaya da bu anlamda uzanmış oldu. Kızılay, faaliyetlerini derinleştirerek, yaygınlaştırarak, toplumun ihtiyaç sahibi tüm kesimlerine ulaştırmaya gayret ediyor. Bundan sonra da desteklerinizle çalışmaya devam edecek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Dünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyorDünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyor
GÜNCELLEME - Elazığ'da Japon turistin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yakalanan bir kişi tutuklandıGÜNCELLEME - Elazığ'da Japon turistin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yakalanan bir kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:18
İkindi
15:38
Akşam
18:16
Yatsı
19:32
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.