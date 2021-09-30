Genel Başkan Kerem Kınık, Türk Kızılayın Elazığ'da yapacağı projeleri anlattı

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Elazığ'a yeni afet müdahale kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez, afet müdahale merkezi ve sosyal yardım operasyonlarımızı yürüteceğimiz fiziksel bir depo ve lojistik kapasitesi yatırımlarına başlıyoruz." dedi.

Kızılay Elazığ Şubesi'ni ziyaret ederek, teşkilat yöneticileri ve gönüllü üyelerle görüşen Kınık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge ziyaretinin ilk durağının Elazığ olduğunu, kentte Kızılay faaliyetleri kapsamında deprem, sonraki müdahale ve iyileştirme konusunda çok önemli hizmetler yapıldığını söyledi.

Kızılay Afet Merkezi'nin, Elazığ'da olması dolayısıyla bölge illerinde deprem nedeniyle oluşan sıkıntıları giderme konusunda devlete ciddi destek görevi üstlendiğini aktaran Kınık, "Elazığ bölgemiz Kızılay faaliyetleri açısından sadece afet temelli olarak değil, insani yardım, toplum sağlığı ve kan hizmetleri açısından da gerçekten yüksek potansiyelli ve yüksek başarılı bir ilimiz." diye konuştu.

Elazığ'da Kızılayın altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladıklarını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Bölgenin özellikle deprem tehlikesi açısından, sismik riskler açısından taşıdığı önemi biliyoruz. Dolayısıyla bu bölgedeki yeni kapasitemizi oluşturmak için Elazığ'a yeni afet müdahale kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez, afet müdahale merkezi ve sosyal yardım operasyonlarımızı yürüteceğimiz fiziksel bir depo ve lojistik kapasitesi yatırımlarına da başlıyoruz. Bu alanda Milli Emlakın, Kızılaya tahsis edilen yaklaşık 25 dönümlük arazi üzerinde şu an projelendirme, ihtiyaç tespiti ve inşaata ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir."

Yardımlar konusunda seferberlik halinde çalıştıklarını anlatan Kınık, bölgedeki yoksullara destek, yaşlılık hizmetleri noktasında topluma ilk yardım eğitimi verilmesi, temel afet bilinci ve gençlere sağlıklı yaşam kültürü kazandırılması noktasında yeni projelerinin olacağını bildirdi.

Kınık, yapılacak bu çalışmalar için herkesin Kızılay'a destek vermesini isteyerek şöyle devam etti:

"Kızılaycıların desteğe ihtiyacı var, bir milli cemiyet olarak. Milletimizin maddi ve manevi gönüllü desteğiyle ayakta duruyor. Özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Elazığ Şubemizin gerçekleştirmiş olduğu kampanya neticesinde Filistin'e çok ciddi bir yardım ulaştırıldı. Elazığ'ın eli dünyaya da bu anlamda uzanmış oldu. Kızılay, faaliyetlerini derinleştirerek, yaygınlaştırarak, toplumun ihtiyaç sahibi tüm kesimlerine ulaştırmaya gayret ediyor. Bundan sonra da desteklerinizle çalışmaya devam edecek."

