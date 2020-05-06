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Genel Başkan Köse ile Başkan Tarhan tarlada enginar topladı

MERSİN HABERLERİ  | 06.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesinin destekleriyle tarım alanında çok önemli işlere imza atan Mezitli Üretici Kadın Kooperatifinin başarısı Ankara’dan duyuldu.

Mezitli Belediyesinin destekleriyle tarım alanında çok önemli işlere imza atan Mezitli Üretici Kadın Kooperatifinin başarısı Ankara’dan duyuldu. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, bu yıl üçüncü kez yapılan enginar hasadı için Mersin’e gelerek, tarlada Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte enginar topladı.
Mezitli Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, bu yıl üçüncü kez enginar hasadı yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Mezitli Belediyesinin desteğiyle üç hasatta 3 bin enginar toplamayı başaran kadınların mutluluğuna ortak olmak amacıyla Mersin’e geldi. Hasat toplama etkinliğinde Köse ve Başkan Tarhan da enginar topladı. Köse, topladığı enginarları satın alarak Ankara’ya götürmek üzere yanına aldı.
Maskeler takılarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan hasatta toplanan enginarlar Mezitli Demokrasi Meydanında bulunan Özgür Kafede satışa sunuldu. Enginar alan vatandaşlara diledikleri takdirde alternatif pişirme ve kullanma yöntemleri konusunda bilgilendirmeler de yapılıyor.

“Ankara’dan duydum görmek için geldim”
Genel Başkan Köse, yaptığı açıklamada, “Mezitli Belediyesinin başarıları gururumuzu katlıyor. Kooperatifin başarısını duyunca gelip yerinde görmek istedim. Üretici kadınlarımızla birlikte tarlada çalışmak büyük bir mutluluk. Kadın örgütlenmesinin önemine bir kez daha Mezitli’den tanıklık ediyoruz. Kadınlar, hayatın her zaman olduğu gibi yine içinde; üretiyor, ekonomiye katkı sunuyor, var olma mücadelesi veriyor. Özellikle bu destekleri için Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a özel olarak teşekkür ediyorum. Enginar ekimi de çok ciddi bir çalışma. Ben daha önceden de yakından takip ederek sık sık kendilerini ziyaret ediyorum. Özellikle kadınlara yönelik yaptığı çalışmaların karşılık bulduğunu da çok iyi biliyorum. Desteklerin devamını diliyor, tüm yaptıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

“Korana virüs ile tarımın önemi daha iyi anlaşıldı”
Başkan Tarhan da tarımda yaşanan sorunların korona virüsle birlikte bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirtti. Tarhan, "İçerisinde bulunduğumuz korona virüs salgını çok iyi gösterdi ki, gıda eksikliği sadece insanı değil, insanlığı öldürüyor. Onun için tarıma çok önem veriyoruz. Hatta kent tarımına çok önem veriyoruz. Bu nedenle kadınlarımız kurduğu kooperatife de destek veriyoruz. Enginar hasadı, salep hasadı yapıldı. Önümüzdeki günlerde de mısır hasadı yapılacak” diye konuştu.
Mezitli’de gerçekleştirilen projelerin Türkiye’nin geleceği için önemli açılımlar içerdiğine dikkat çeken Başkan Tarhan, “Türkiye’de ilk kez kent içerisinde tarım nasıl olur, örgütleme nasıl olmalı, tüm Türkiye’ye örnekleriyle birlikte göstereceğiz. Kısa bir süre sonra bu konuda yapacağımız çalışmaları kamuoyuna duyuracağız. Çok iyi biliyoruz ki, kadın üretirse güçlü olur; ekonomik açıdan da sosyal ve siyasal açıdan da söz sahibi olur. Kentte, Türkiye’de tarımı yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

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