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Genel Müdür Aslay’dan Turgutlu ve Yunusemre’de inceleme

31.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde incelemelerde bulundu.MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay Turgutlu’da Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde yağmur suyu hattı çalışmalarını, Yunusemre ilçesinde ise Atatürk Mahallesi Dericiler Sitesi’nin olduğu kavşak noktasında incelemelerde bulundu.MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile birlikte Turgutlu’da incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde incelemelerde bulundu.
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay Turgutlu’da Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde yağmur suyu hattı çalışmalarını, Yunusemre ilçesinde ise Atatürk Mahallesi Dericiler Sitesi’nin olduğu kavşak noktasında incelemelerde bulundu.
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile birlikte Turgutlu’da incelemelerde bulundu. Genel Müdür Aslay, Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde yapılacak olan yağmur suyu hattının vatandaşların mağduriyetini gidereceğini belirtti.

“Yağmursuyu hattı ve üstyapı çalışması vatandaşlarımızın sorununu giderecek”
Turgutlu ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, kısmi su taşkınlarına neden oldu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, su taşkınlarının görüldüğü Selvilitepe, Mustafa Kemal, Atatürk ve Yeni Mahalle’de incelemelerde bulundu. Yaşanan taşkınlar hakkında ekiplerden bilgi alan Genel Müdür Aslay, su baskınlarının önüne geçebilmek için çalışmalara hız verileceğini söyledi.
Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde yapılacak olan 4 bin 250 metre yağmur suyu hattı ve 30 bin metrekare üstyapı çalışmaları için de bölgede incelemelerde bulunan Genel Müdür Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde yaptığımız çalışmalar Manisa’ya bambaşka bir çehre kazandırdı. Turgutlu ilçemiz Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde yapacağımız 4 bin 250 metre yağmur suyu hattı ve 30 bin metrekare kilit parke döşeme çalışmalarıyla bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını büyük ölçüde gidereceğiz” diye konuştu.

Yağmur suyu birikintilerine son verecek çalışmanın planlaması yapıldı
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi Dericiler Sitesi’nin olduğu kavşak noktasında da incelemelerde bulundu. Aşırı yağışlarda mevcut alanın çevre yolu ile bölünmesinden sonra su birikintisi yaşanmaya başlandığını belirten Aslay, bölgede yapacakları koruge boru imalatı ile suyun dere yatağına sağlıklı bir şekilde deşarj edileceğini ifade etti.
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’a incelemeleri sırasında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz ile teknik personel eşlik etti.

Çalışma kısa süre içerisinde başlayacak
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, bölgede yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Dericiler Sitesi’nin olduğu kavşak noktasında çevre yolunun inşa edilmesinden sonra yolun altında su birikintileri yaşanmaya başlamıştı. Biz de ekiplerimizle birlikte mevcut alanda incelemede bulunduk, çözüm için gerekli planlamayı yaptık. Ekiplerimiz kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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