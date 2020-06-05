Genel Müdür Dilsiz, Kula’daki yatırımları yerinde inceledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, beraberindeki heyet ile birlikte Manisa’nın Kula ilçesindeki yatırımları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula ilçesine geldi. İlk olarak Kaymakam Kemal Duru’yu makamında ziyaret ederek Kula’daki çalışmalar ile ilgili bilgi alan Genel Müdür Dilsiz, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Süleyman Şah camiinde Cuma namazını eda etmesinin ardından ilçedeki yatırımları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz yıllarda yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Jeopark Çim Sahası’nın çevresinde yapılması planlanan spor yatırımları ile ilgili bölgenin yapısını incelemek için Jeopark Çim Sahası’na giden Genel Müdür Dilsiz, çevre düzenlemesi için projeyi yürüten görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra yapımında sona yaklaşılan spor tesisinde de incelemelerde bulanan Dilsiz, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı. Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeopark alanına yapılan bu yatırımlar ile Kula ve bölgesinde spora teşvikin artacağını ifade eden Dilsiz, spor tesisi inşaatının tamamlanması ile Kula’ya güzel bir proje kazandıracaklarını ifade etti. Temmuz ayının ortalarına doğru yapım aşamasının bitirerek açılışa hazır hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Dilsiz, bölgenin nadide eserlerinden biri olan spor tesisi ile yüzmeden basketbola, voleyboldan tenise, kick-bokstan karateye kadar birçok spor branşında hizmet verileceğini kaydetti.

Spor tesisi inşaatının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kula’da hayata geçirmesi planlanan Gençlik Kampı projesinin yapılacağı alanı da inceleyen Dilsiz, Gençlik Kampları’nda yer alan spor faaliyetlerinin Kula’daki şekilleneceği konumları inceledi. Kısa sürede yapımına başlanması planlanan Gençlik Kampı projesi ile sadece Kula gençlerine değil, ülkenin dört bir yanından gelecek olan gençlere kapılarını açacağını dile getiren Dilsiz, bu projenin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun memleketi Kula’ya yakışır bir tesis olacağını belirtti.