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Genel Sekreter Bayrakçı’dan Rektör Beydemir’e ziyaret

29.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette üniversite ile İl Özel İdaresi arasında yapılabilecek bir dizi ortak çalışma değerlendirildi. Bu ziyaret sonrası Rektör Beydemir’i Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ziyaret etti. Gölpazarı Belediyesi ile üniversite arasında yapılabilecek bir dizi çalışma hakkında ikili istişarelerde bulundu. Rektör Beydemir’i son olarak AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve kurum personeli ziyaret etti. İl Müdürü Demirel ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür eden Rektör Beydemir, tüm ziyarete gelenlere günü anlam ve önemine binaen hediye takdim etti.

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