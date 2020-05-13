Genel sekreter Çınkıl’ın üçüncü durağı Türkeli ilçesi

Göreve başlamasının ardından saha ziyaretlerine Boyabat ve Durağan ilçeleriyle başlayan Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl’ın üçüncü durağı Türkeli ilçesi oldu. Çınkıl Türkeli ziyaretinde bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak’ı ziyaret eden Yahya Çınkıl, Türkeli’nde devam eden Özel İdareye ait yatırımlar ile KÖYDES 2020 yılı programı hakkında Kaymakam Konak ile değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Türkeli Belediyesini ziyaret eden Çınkıl, burada Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ak Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, İl Genel Meclisi Üyeleri Bilal Öztürk ve Nihat Demircan ile bir araya gelerek İl Özel İdaresi uhdesinde yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin beklentileri dinledi.

Genel Sekreter Çınkıl daha sonra, Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ile birlikte Özel İdare Müdürlüğüne bağlı bakımevi ve şantiyelerde görev yapan personeli ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Çalışma arkadaşlarını üstün gayretlerinden dolayı tebrik eden Çınkıl, Özel İdare çalışanı olmanın verdiği mesuliyeti kuşanmalarını, vazifelerinin kendilerinde birer emanet olduğunu, emanete riayet anlayışıyla görevlerini yapmalarını hatırlatarak işlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.