YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Genel sekreter Çınkıl’ın üçüncü durağı Türkeli ilçesi

Genel sekreter Çınkıl’ın üçüncü durağı Türkeli ilçesi

SİNOP HABERLERİ  | 13.05.2020 17:36 | Son Güncelleme

Göreve başlamasının ardından saha ziyaretlerine Boyabat ve Durağan ilçeleriyle başlayan Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl’ın üçüncü durağı Türkeli ilçesi oldu.

Göreve başlamasının ardından saha ziyaretlerine Boyabat ve Durağan ilçeleriyle başlayan Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl’ın üçüncü durağı Türkeli ilçesi oldu. Çınkıl Türkeli ziyaretinde bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.
İlk olarak İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak’ı ziyaret eden Yahya Çınkıl, Türkeli’nde devam eden Özel İdareye ait yatırımlar ile KÖYDES 2020 yılı programı hakkında Kaymakam Konak ile değerlendirmelerde bulundu.
Ardından Türkeli Belediyesini ziyaret eden Çınkıl, burada Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ak Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, İl Genel Meclisi Üyeleri Bilal Öztürk ve Nihat Demircan ile bir araya gelerek İl Özel İdaresi uhdesinde yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin beklentileri dinledi.
Genel Sekreter Çınkıl daha sonra, Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ile birlikte Özel İdare Müdürlüğüne bağlı bakımevi ve şantiyelerde görev yapan personeli ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Çalışma arkadaşlarını üstün gayretlerinden dolayı tebrik eden Çınkıl, Özel İdare çalışanı olmanın verdiği mesuliyeti kuşanmalarını, vazifelerinin kendilerinde birer emanet olduğunu, emanete riayet anlayışıyla görevlerini yapmalarını hatırlatarak işlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Türkeli’ne özel idare uhdesinde yeni sağlık yatırımı
Yahya Çınkıl’ın sonraki durağı, Özel İdare uhdesinde yapımına başlanan Türkeli Aile Sağlığı Merkezi-Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaat alanı oldu. Burada Belediye Başkanı Veysel Şahin ile birlikte incelemelerde bulunan Çınkıl, çalışmalarda gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Türkeli yeni emniyet binasına kavuşuyor
Çınkıl yine Özel İdare kontrollüğünde yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde emniyet teşkilatının hizmetine sunulacak olan İlçe Emniyet Binasını da gezerek işçilik kalitesinin beğenildiği ve mimari yapısıyla da ilçeye renk katacak binanın son durumu hakkında bilgi aldı.
Türkeli programı kapsamında son ziyaretini Güzelkent köyüne yapan Çınkıl, burada muhtar Hayri Gürleyen’den Güzelkent köyüne ilişkin bilgiler alarak, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doktorlar ölür demişti, Türkiye 3.sü oldu

Doktorlar ölür demişti, Türkiye 3.sü oldu

Kartepe’de semt pazarlarında vatandaşlar tek tek uyarılıyor

Kartepe’de semt pazarlarında vatandaşlar tek tek uyarılıyor

Kartal’ın parkları çocuklar için hazır

Kartal’ın parkları çocuklar için hazır

Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Şüpheli bir şekilde telef olan inek ilaçlanarak gömüldü

Şüpheli bir şekilde telef olan inek ilaçlanarak gömüldü

Tosya Kaymakamlığından mahalle ve köylere 10 bin adet maske

Tosya Kaymakamlığından mahalle ve köylere 10 bin adet maske

Sinop Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:14
Öğle
12:41
İkindi
16:37
Akşam
19:58
Yatsı
21:39

Sinop Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Ada Eczanesi
Merkez
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Güven Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tek Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

“Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara” projesi devam ediyor

“Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara” projesi devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sinop’ta real-time PCR cihazı ile kovid-19 tanı uygulamasına başlandı

Sinop’ta real-time PCR cihazı ile kovid-19 tanı uygulamasına başlandı

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.