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Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük’te incelemelerde bulundu

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.03.2020 11:28 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gölcük’te planlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, ilçelerde planlanan ve çalışmaları devam eden projelerde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük’te incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gölcük’te planlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, ilçelerde planlanan ve çalışmaları devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte Gölcük Kavaklı Sahili’nde planlanan ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam eden duble yol çalışmalarını inceledi. Gündoğdu ve Sezer’e, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da eşlik etti.
Genel Sekreter Gündoğdu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, trafik yoğunluğunun yaşandığı Kavaklı Sahili’nde incelemelerde bulundu. Kavaklı sahilinde Kongre Sarayı’ndan Denizevler Bağlantı Köprüsü’ne kadarki güzergahta yapılması planlanan yol çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi D-130 Karayoluna alternatif olarak yenileniyor. Genel Sekreter Gündoğdu ve Başkan Sezer, devam eden duble yol çalışmalarını inceledi ve görevli personellerden bilgi aldı. Kaldırım imalatlarının yapıldığı caddede yakın zamanda asfalt serimi yapılacak. Devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmet vermesi planlanıyor.

Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük’te incelemelerde bulundu

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Elif Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Şifa Eczanesi
Karamursel
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
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Gebze
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Darica
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