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Genel Sekreter Gündoğdu’dan Gebze’nin yeni otoparkında imnceleme

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze ilçe merkezinde yapımı devam eden 7 katlı otoparkta incelemelerde bulundu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark inşa ediyor.

Genel Sekreter Gündoğdu’dan Gebze’nin yeni otoparkında imnceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze ilçe merkezinde yapımı devam eden 7 katlı otoparkta incelemelerde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark inşa ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, çevre düzenlemesi başlanan ve mart ayında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın tanıtımını yapacağı modern otoparkta incelemelerde bulundu. Gündoğdu’ya incelemeler sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve firma temsilcileri eşlik etti. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’ya otopark inşasının tamamlandığı ve çevre düzenlemesine başlandığı bilgisi verildi.
Otoparkın Gebze ilçesi için önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; “Gebze ilçemiz Kocaeli’nin en fazla nüfusuna sahip ilçelerinden biri. İlçemizde yaşanan trafik ve buna bağlı park sorununu çözmek için 7 katlı otopark inşa ettik. 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal kat olarak yapılan otoparkımız 497 araç kapasiteli olacak” ifadesini kullandı.
Otoparkın modern teknoloji ile donatıldığına dikkat çeken Genel Sekreter Gündoğdu, “Yaptığımız otopark son derece modern teknoloji ile donatıldı. Araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşluklar olduğunu sürücülerimiz görebilecek. 7 gün 24 saat kamera güvenlik sistemiyle otoparkımız kontrol edilecek. Otoparkta, 630 ve 800 kilogram iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak. Tüm katlarda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Ekiplerimiz çevre düzenleme çalışmalarına başladı. İnşallah Mart ayında başkanımız Tahir Büyükakın otoparkımızın tanıtımını yapacak” diye konuştu.

Genel Sekreter Gündoğdu’dan Gebze’nin yeni otoparkında imnceleme

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