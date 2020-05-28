YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Genel Sekreter Kaya, online görüştü

Genel Sekreter Kaya, online görüştü

SİVAS HABERLERİ  | 28.05.2020 10:31 | Son Güncelleme

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, iş akışını değerlendirmek üzere birim müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.Sivas İl Özel İdaresi olarak il sathında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Kaya, tedbirleri dikkate alarak çalışmaların aksatılmamasını istedi.Yaz programının uygulanmaya başlanacağını kaydeden Genel Sekreter Kaya, “Çalışma düzeninde artık rutine dönüyoruz.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, iş akışını değerlendirmek üzere birim müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.
Sivas İl Özel İdaresi olarak il sathında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Kaya, tedbirleri dikkate alarak çalışmaların aksatılmamasını istedi.
Yaz programının uygulanmaya başlanacağını kaydeden Genel Sekreter Kaya, “Çalışma düzeninde artık rutine dönüyoruz. Üzerimize tevdi edilen vazifeleri yerine getireceğiz. KÖYDES programı bakanlık tarafından onaylandı. Bu çalışmaların projelendirilmesi, etüt çalışmalarının yapılması, ihale iş ve işlemlerinin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi hususunda gerekenler yapılacak. Sivas İl Özel İdaresi’nin Sivas için önemini her fırsatta dile getiriyorum. Önemli işlere imza atıyoruz. Sivas’ın yolunda, suyunda, tarihi eserinde, projesinde varız. Elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Farklı bir dönemden geçiyoruz, pandemi süreci söz konusu. Tedbirleri dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürelim” diye konuştu.
Genel Sekreter Kaya’nın ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ve birim müdürleri, koordinasyonu gerektiren durumlarla ilgili söz aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Milletvekili Arvas, Erciş OSB’deki çalışmaları yerinde inceledi

Milletvekili Arvas, Erciş OSB’deki çalışmaları yerinde inceledi

Sivas Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:12
Sabah
05:01
Öğle
12:34
İkindi
16:30
Akşam
19:58
Yatsı
21:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Hayat Eczanesi
Merkez
Özkaynak Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Mayıs ayında 2.5 metre kar

Mayıs ayında 2.5 metre kar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.