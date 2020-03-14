Genel Sekreter Murat Koyak: "Turizme destek amaçlı çalışmalar devam edecek"

Kütahya İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, Emet ilçesinde Özel İdare destekli yapılan çalışmaları Emet protokolü ile birlikte yerinde inceledi.

Genel Sekreter Murat Koyak, ilk olarak Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı makamlarında ziyaret etti. Daha sonra Genel Sekreter Koyak, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte yapılan çalışmalaır yerinde incelediler. Heyet sırasıyala Yeniceköy şifa hamamı, Tahtalı bungalov evleri, Emet karayolları eski bakım evlerini ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve projeler hakkında istişarelerde bulundu.

İl genel meclisi vasıtası ile il özel idare destekli, bölgede yapılan çalışmaları değerlendiren Genel Sekreter Murat Koyak, ’’Emet ilçesine, kırsal turizme destek amaçlı alt yapı ve yol konularında gerekli destek verilerek çalışmalar devam edecek’’ dedi.

