YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Genel Sekreter Türkman şantiyelerde incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Türkman şantiyelerde incelemelerde bulundu

VAN HABERLERİ  | 23.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde büyükşehir belediyesine ait şantiyelerde incelemelerde bulundu.Kaymakam Türkman, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Doç.

Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde büyükşehir belediyesine ait şantiyelerde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Türkman, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş’le Gürpınar ve Gevaş ilçelerine gitti. Burada Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kırkgeçit, Güzelsu ve Gevaş şantiyelerini ziyaret edip çalışanlarla bir araya geldi. Yol yapım ve karla mücadele çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi alan Kaymakam Türkman, şantiyelerde de incelemelerde bulundu.
Kaymakam Türkman ve beraberindekiler, daha sonra Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Gürpınar Belediyesi Başkanı Hayrullah Tanış’ı makamında ziyaret ederek Van Büyükşehir Belediyesi tarafından son dönemlerde ilçeye kazandırılan yatırımlar ve yapılması planlanan projelerle ilgili konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Erciş’te odunluk ve kiler yangınıErciş’te odunluk ve kiler yangını
AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Çakır’dan Tuşba Belediyesine ziyaretAK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Çakır’dan Tuşba Belediyesine ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Van Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:23
İkindi
15:01
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

Ayağına Gelen Doktor Sağlığına Kavuşturdu

Ayağına Gelen Doktor Sağlığına Kavuşturdu

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.