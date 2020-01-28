YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Genel Sekreter Türkman’dan Başkan Ensari’ye ziyaret

Genel Sekreter Türkman’dan Başkan Ensari’ye ziyaret

VAN HABERLERİ  | 28.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensar’i makamında ziyaret etti.Sabah saatlerinde ilçeye gelen Genel Sekreter Vekili Türkman, Çaldıran Belediye Başkanı Ensari ile bir araya geldi.

Genel Sekreter Türkman’dan Başkan Ensari’ye ziyaret

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensar’i makamında ziyaret etti.
Sabah saatlerinde ilçeye gelen Genel Sekreter Vekili Türkman, Çaldıran Belediye Başkanı Ensari ile bir araya geldi. İlçede yapılması planlanan hizmetlerin değerlendirilmesi konusunda Başkan Ensari’den bilgiler alan Genel Sekreter Türkman, Çaldıran’ın hızla gelişmekte olan bir ilçe olduğunu söyledi. Türkman, yapılacak hizmetler konusunda Van Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü yardımda bulunacaklarını belirtti.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile bir araya geldiklerini belirterek, “İlçemizde yapılmasını planladığımız bir takım hizmetleri paylaştık. İlçemiz hızla gelişmektedir. Bu gelişmeyi daha da ileri seviyelere taşımının hesabındayız. Makamlar geçicidir, eserler kalıcıdır. Halkımız her türlü hizmetin en güzeline layıktır. Bizim de çabamız bu yöndedir” ifadelerini kullandı
Muhammet Fuat Türkmen, Belediye Başkanı Ensari ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından ilçeden ayrıldı.

Genel Sekreter Türkman’dan Başkan Ensari’ye ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Van Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:24
İkindi
15:06
Akşam
17:30
Yatsı
18:49

Van Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

Ayağına Gelen Doktor Sağlığına Kavuşturdu

Ayağına Gelen Doktor Sağlığına Kavuşturdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.