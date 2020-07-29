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Genel Sekreter Uzun ve Meclis Başkanı Yıldırım, devam eden asfalt çalışmalarını inceledi

KARABÜK HABERLERİ  | 29.07.2020 18:54 | Son Güncelleme

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Eskipazar İlçesi Ortaköy-Gözlü grup yolunda devam eden ve Babalar Köyü’nde yapılacak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.Ortaköy-Gözlü grup yolunda devam eden asfalt çalışmaları hakkında Genel Sekreter Uzun ve Meclis Başkan Yıldırım, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den bilgiler aldı.Gerçekleştirilen incelemelerin ardından çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Uzun, asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.Uzun, “Bugün itibari ile Ortaköy-Gözlü grup yolunda 7,4 km sıcak asfalt çalışmasını tamamlamış bulunmaktayız.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Eskipazar İlçesi Ortaköy-Gözlü grup yolunda devam eden ve Babalar Köyü’nde yapılacak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Ortaköy-Gözlü grup yolunda devam eden asfalt çalışmaları hakkında Genel Sekreter Uzun ve Meclis Başkan Yıldırım, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den bilgiler aldı.
Gerçekleştirilen incelemelerin ardından çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Uzun, asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Uzun, “Bugün itibari ile Ortaköy-Gözlü grup yolunda 7,4 km sıcak asfalt çalışmasını tamamlamış bulunmaktayız. Ekiplerimiz hızlı ve sistemli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Her geçen gün hizmet kalitemiz daha da yükseliyor. Sene başında belirlediğimiz hedeflerimizi aşmak için bizler ve ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Güzel bir ekip ruhu ile Karabük’ümüze hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
İl genel Meclis Başkan Yıldırım ise, Karabük İl Özel İdaresi olarak son altı yıl içinde güçlü bir makine parkı oluşturduklarını ifade ederek, “Makine parkımızı güçlendirerek, araçlarımızı yeniledik ve makine parkımız son derece modern bir yapıya kavuştu. Taş kırma makineleri, seyyar konkasörler, ekskavatörler, greyderler, bekolederler, çöp kamyonları bu 6 yıl içinde Özel İdaremize kazandırılmıştır. En son geçtiğimiz yıl sıcak asfalt Plentini kurarak, asfalt finişeri ve asfalt silindirleri alımı yapıldı ve bölgemizin en modern en büyük asfalt şantiyesini İlimize kazandırdık. Şu anda İdaremiz, asfaltı kendi imkanları ekipmanları üreten bir konumdadır. Bu çalışmanın İdaremize ekonomik anlamda da kazancı yadsınamaz derecededir. Genel itibari ile düşündüğümüzde bu hizmetlerin yapılmasında en başta dediğimiz gibi güçlü bir iktidar, güçlü bir ekonomi ve siyasi istikrar en büyük faktördür. 18 yıl içinde AK Parti iktidarı olarak halkımızın desteği ve teveccühü ile Türkiye genelinde ve Karabük’ümüz bazında çok güzel işler başardık ve bu hizmetlerin de devamı gelecek” dedi.
Uzun ve Yıldırım ayrıca, hizmetlerin yapılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olamk üzere Karabük Valisine, Karabük Milletvekillerine, AK Parti Karabük İl Başkanına ve İl Genel Meclis üyeleri ile çalışanlara teşekkür etti.

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