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Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi

VAN HABERLERİ  | 20.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, yerli fide üretimi yapan serada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Edremit ilçesinde tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla kurulan seralarda üretim ve dağıtım çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, yerli fide üretimi yapan serada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Edremit ilçesinde tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla kurulan seralarda üretim ve dağıtım çalışmaları devam ediyor. 45 çeşit tohumdan yaklaşık 100 bin yerli tohumun toprakla buluşturulduğu serayı ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Van Büyükşehir Belediyesi olarak her daim üretenin yanında olduklarını ifade etti.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, ithal tohumların yerini yerli tohumların alması gerektiğini belirtti.
Öte yandan, serada ekimi yapılan yerli fideler, çiftçilerle buluşturulmaya devam ediyor.

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