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Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi

MANİSA HABERLERİ  | 19.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı’nın sahada görev yapan personelleriyle bir araya geldi.İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, sahada görev yapan personellerde Manisalılar için özveriyle görevlerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar.

Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı’nın sahada görev yapan personelleriyle bir araya geldi.
İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, sahada görev yapan personellerde Manisalılar için özveriyle görevlerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da özveriyle görevlerini gerçekleştiren saha personelleriyle bir araya geldi. İlk olarak Ulaşım Daire Başkanlığı’na ziyarette bulunarak Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Şube Müdürleri ve personellerle bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesine geçti. Kırtık şantiyesinde de ilk olarak Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlını Fatih Öztürk, Şube Müdürleri ve personeller ile buluştu. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, son olarak yine Kırtık şantiyesinde Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Şube Müdürleri ve zabıta personelleri ile bir araya geldi.
Sahada görev yapan personellere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hayata geçirilen kurallara tüm personelin dikkat etmesini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengi Ergün önderliğinde Manisalılara hizmet etmeye devam edileceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, "Bu salgın sürecinde kendilerinizi ve ailelerinizi koruyacak şekilde yaşamaya devam edin. Çalışmalarımız esnasında da hijyeninize, maske ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi

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