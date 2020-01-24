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Genel Sekreteri Cansel Tuncer, işletme ihalesi iptal edilen Konyaaltı Sahili’ndeki alt kiracılarla biraya geldi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, işletme ihalesi iptal edilen Konyaaltı Sahili’ndeki alt kiracılarla bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, işletme ihalesi iptal edilen Konyaaltı Sahili’ndeki alt kiracılarla bir araya geldi. Alt işletmecilerin talebiyle gerçekleşen toplantıda, sorunlar dinlendi, süreçle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Konyaaltı Sahili işletme ihalesinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmesinin ardından sahildeki alt kiracılar ile talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nde bir toplantı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Mert Batu, ilgili birim yöneticileri ve alt kiracılar katıldı. Süreçle ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, alt kiracıların dile getirdiği sorunlar ve öneriler not edildi. Alt kiracılar, işletmeci ALSE’ye 2020 Haziran ayına kadar olan kiralarını peşin ödediklerini belirttiler.
İhale iptal kararının sözleşme ve ihalede hukuki aykırılıklar görüldüğü için alındığını kaydeden Tuncer, “Bundan sonra sizlerin durumlarını yasal platforma oturtacağız. Alt kiracıları mağdur etmek gibi bir düşüncemiz asla yok. Mevcut sözleşmelerdeki haklarınızı yasaların ve yönetmeliklerin ön gördüğü şekilde koruyacağız. Göz bebeğimiz Konyaaltı Sahili’nde her şeyin çok daha iyi olacağı bir döneme başlıyoruz” dedi.

"Eskisinden daha iyi olacak"
Geçiş sürecinde bir süre alt kiracıları mağdur etmemek için Konyaaltı Sahili’nin Büyükşehir Belediyesi şirketleri tarafından işletilebileceğini söyleyen Tuncer, “Konyaaltı Sahili’ni halkın en iyi şekilde kullanmasını sağlayacağız. Milli Emlak, yapılan işgaller nedeniyle yaklaşık 50 dönüm yerin fazla kullanıldığını bildirdi. Bu işgalleri kaldırmak durumundayız. Halkımızın sahilden en sağlıklı şekilde faydalanmasını sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Geçiş sürecinin ardından belediye yönetiminin bir karar vereceğini ifade eden Tuncer, “Daha sonraki dönemde sizleri mağdur etmeden mevzuata uygun şekilde tekrar ihaleye çıkacağız. İsteğimiz, işletmeye ait hiçbir giderin belediyeye yüklenmediği, hem kamunun hem esnafın kazandığı, Antalyalıların en iyi hizmeti aldığı bir işletme şekli. Başkanımız Muhittin Böcek, katılımın çok ve işletmeci kalitesinin yüksek olması için yeni ihalenin yazılı ve görsel basın vasıtasıyla tüm dünyaya ve Türkiye’ye duyurulması gerektiği düşüncesinde. Bu çerçevede çalışmalara başladık” diye konuştu.

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