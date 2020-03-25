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Genelge sonrası market denetimleri

BAYBURT HABERLERİ  | 25.03.2020 09:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının valiliklere korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlere ilişkin ek bir genelge daha göndermesinin ardından Bayburt’ta zabıta ekipleri denetimde bulundu.Bayburt Belediyesi, genelgenin ardından ildeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlere ilişkin ek bir genelge daha göndermesinin ardından Bayburt’ta zabıta ekipleri denetimde bulundu.
Bayburt Belediyesi, genelgenin ardından ildeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Genelgeye göre; tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) 10’da biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler, aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini hatırlatacak ve market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacak.
Bayburt Belediyesi, bu genelge kapsamında kentteki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, ildeki marketlerde müşteri sayısını, sosyal mesafe tedbirlerine uyulup uyulmadığını, tedbir afişi asılıp asılmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca, hijyen kurallarına ilişkin kontroller de yaptı.

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