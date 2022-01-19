YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'le telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'le telefonda görüştü

19.01.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'le telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Güler ile Bauer, NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)

Ankara Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
08:00
Öğle
13:04
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:21
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.