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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Sidhu ile görüştü

28.06.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Sidhu ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler ile Orgeneral Sidhu'nun Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştiği bildirildi.

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