YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü

23.11.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Güler, beraberindeki heyetle Ankara'ya gelen Somalili mevkidaşı Rage'yi, Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından ikili, baş başa görüşmeye geçti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kapının önünde evlendik""Kapının önünde evlendik"
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan, Yunanistan'a "provokasyon" tepkisi:Milli Savunma Bakanı Akar'dan, Yunanistan'a "provokasyon" tepkisi:

Ankara Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Hattuşa Güliz Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Sera Eczanesi
Cankaya
Turunç Eczanesi
Cankaya
Vital Farma Eczanesi
Cankaya
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Akyurt Okan Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.