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“Geniş Ailem” 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.05.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkamayan yaklaşık 21 bin ailenin alışveriş ve tüm ihtiyaçlarını karşıladı.Korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak amacı ile birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın günlerinde Kocaeli’de yaşayan insanların maddi ve manevi olarak da yanında oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkamayan yaklaşık 21 bin ailenin alışveriş ve tüm ihtiyaçlarını karşıladı.
Korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak amacı ile birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın günlerinde Kocaeli’de yaşayan insanların maddi ve manevi olarak da yanında oluyor. Kocaeli genelinde binlerce aileye erzak ve hijyen paketleri dağıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ayrıca salgının başladığı ilk günden bu yana sokağa çıkamayan ve 153 Büyükşehir Çağrı Merkezinden talep oluşturan yaklaşık 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki “Geniş Ailem” projesinde, Kocaeli’de ikamet eden 60 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan, yalnız yaşayan, sosyal yoksunluk içinde olan, dışa bağımlı konularında yardımcı kimsesi olmayan, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşların sağlık, sosyal ve resmi işlerinde destek veriliyor.
Kocaeli’de dezenfekte uygulamasından, erzak kolisi dağıtımına kadar ekipler vatandaşların birçok ihtiyacı için görev yapmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Geniş Ailem ekipleri, Koronavirüs salgının başladığı günden bu yana vatandaşların birçok ihtiyacına destek oluyor. Bu kapsamda ekmek, market alışverişi, eczaneden ilaç temini, maaş çekimi, süt, bebek bezi, bebek maması, medikal malzeme alımı, kırılan gözlük camının tamiri, engelli vatandaşımızın oksijen tüpünün değiştirilmesi, kırılan bastonun tamir ettirilmesi, fatura ödeme, çapa makinesi tamiri gibi daha pek çok konuda yardım edildi. Ekipler bu hizmetleri Kocaeli’nin tüm ilçe ve köylerindeki vatandaşlara ulaştırdı.
“Geniş Ailem” bünyesinde ayrıca işitme engelli vatandaşların da taleplerine kayıtsız kalınmıyor. İşaret dili tercümanı sayesinde Whatsapp üzerinden görüntülü görüşme yapılarak işitme engelli vatandaşların da talepleri alınıyor. Proje kapsamında, korona virüs sürecinde evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına vatandaşlara psikolojik destek veriliyor.

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