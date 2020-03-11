Geniz eti, çocukların başarısını düşürebilir

Çocuklarda tedavi edilmeyen geniz etinin etkilerinden bahseden Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Op. Dr. Evin Daş Şahin, "Geniz eti nedeniyle yeterince oksijen alamayan ve geceleri rahat uyumayan çocuklar, derslerini dinlemekte zorlanır ve konsantre olamaz, bu da okul başarısını düşürebilir” dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Evin Daş Şahin, geniz eti ve çocuklardaki etkileri hakkında bilgiler verdi.

Bazı mevsimlerde enfeksiyonların görülme sıklığının artması nedeniyle geniz eti büyümesinin de artığını ifade eden Op. Dr. Evin Daş Şahin, “Çocuklarda geniz eti büyümesi nefes alıp vermede sorunlara, uykuda horlama, ağzı açık uyuma gibi durumlara yol açabilir. Özellikle bu mevsimde hastalarımız arttı. Geniz eti büyümesini muayene ve çekilen grafikler ile tespit ediyoruz. İlk olarak ilaç tedavisi verilen ancak buna rağmen küçülmeyen etler ameliyat ile alınıyor. Geniz eti nedeniyle geceleri rahat uyuyamayan çocuklarda gün içerisinde uyku hali, dikkat eksikliği özellikle okula giden çocuklarda öğrenme güçlüğü görülebiliyor. Geniz eti bazı çocuklarda kulak zarının arka bölümünde orta kulak denilen yerde sıvı toplanmasına da yol açabiliyor. Bu durum tedavi edilmese işitme azlığına sebep olabilir. Konuşma öncesi dönemdeki çocuklarda konuşma bozuklukları, konuşmayı öğrenen çocuklarda ise işitme azlığı ve algılama bozuklukları da ortaya çıkabilir” diye konuştu.