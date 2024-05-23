Gerçek bir voleybol ülkesi olduğumuzu gösteren 10 işaret

İşte Türkiye'nin gerçek bir voleybol ülkesi olduğunu gösteren 10 işaret! 🏐🤾🏐

1. Filenin Sultanları'nın Olimpiyat, VNL başarıları.

Milli kadın voleybol takımımızın Tokyo 2020'deki performansı hâlâ hafızalarımızda taptazeyken, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonluğunu da kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Zorlu rakipler karşısında sergiledikleri mücadele ruhu ve aldıkları galibiyetler, bizlere ekran başında gurur seli yaşattı!

2. VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın Avrupa zaferleri.

Türk voleybolunun en büyük gururlarından VakıfBank ve Eczacıbaşı, Avrupa'da adeta fırtına gibi esiyor. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılar, Türkiye'nin bu sporda ne kadar ileri gittiğinin bir kanıtı.

3. Sokaklarda voleybol oynayan gençler, çocuklar.

Parklarda, sokaklarda, okul bahçelerinde, plajlarda voleybol oynayan gençleri görmek artık çok sıradan. Bu spora olan ilgi, gençler arasında da hızla yayılıyor. Hemen hemen her mahallede bir voleybol/spor sahası, voleybol oynayabilmek için file niyetine çekilmiş bir ip görmek mümkün.

4. Sultanlar Ligi'nin kalitesi.

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi, yani bilinen adıyla Filenin Sultanları, dünyanın en prestijli liglerinden biri haline geldi. Yabancı yıldız oyuncuların da yer aldığı bu lig, seyir zevki yüksek maçlarla gönlümüze taht kurdu, sporla ilgilenmeyenleri bile voleybol fanatiği yaptı!

5. Sosyal medyada voleybol çılgınlığı!

Voleybolcularımızın sosyal medyadaki takipçi sayıları ve paylaşımları, Melissa Vargas'ın tarihe geçen smaç pozu gibi destansı anların sosyal platformlarda gördüğü ilgi, bu spora olan ilgiyi gözler önüne seriyor. Maç günlerinde Twitter'da trend olan voleybol hashtag'leri, hepimizin bu sporun bir parçası olduğumuzu gösteriyor!

6. Gençler arasında artan lisanslı sporcu sayısı.

Her geçen yıl, voleybol lisansı alan genç sporcu sayısı artıyor. Genç yetenekler, altyapıdan yetişip milli takıma kadar yükselme hayaliyle bu spora gönül veriyorlar.

7. Başarılı milli voleybolcularımız.

Eda Erdem, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt gibi isimler artık her yaştan insanın tanıdığı ve sevdiği sporcular haline geldi. Onların başarı hikayeleri, gençler için birer ilham kaynağı oluyor.

8. Uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz.

Türkiye, son yıllarda birçok uluslararası voleybol turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Örneğin, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı final ve final maçları Ankara'da düzenlendi. Ayrıca, 2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin finalleri de İstanbul'da gerçekleştirildi.

9. Voleybol okullarının yaygınlaşması.

Voleybol okulları ve kulüpler, halkın da ilgisiyle ülkenin dört bir yanında genç yetenekleri keşfetmek için açılıyor. Bu okullar, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için büyük bir özenle çalışıyor.

10. Halkın büyük desteği ve coşkusu!

Maç günlerinde tribünlerdeki coşku, ekran başındaki heyecan, milli takıma ve kulüplerimize olan büyük destek, voleybolun halk arasında ne kadar sevildiğini gösteriyor.

Hatta A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile yaptığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final karşılaşması, İstanbul'da farklı noktalara kurulan dev ekranlarda takip edildi. Hep birlikte "Filenin Sultanları" diye bağırdık! Bu da bu sporun ne kadar çok insanın kalbine dokunduğunduğunun bir kanıtlı!







