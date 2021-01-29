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Gerçek, ‘kutuyu açınca’ ortaya çıktı

29.01.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesinde internetlerinin olmadığını fark eden vatandaşlar, yetkili şirketi arayarak durumu bildirdi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde internetlerinin olmadığını fark eden vatandaşlar, yetkili şirketi arayarak durumu bildirdi. Şirketin ‘altyapı çalışması var’ dediği bölgede problem devam etmesi üzerine arızaya gelen ekipler; saha santralinin içinde bulunan devre ve kabloların çalınmış olduğunu fark etti.
Olay 21 Ocak Perşembe gecesi Yeni Mahalle’de yaşandı. Bir önceki gece herhangi bir sorun olmadan evlerinde bulunan vatandaşlar, bir sonraki günün sabahında internetlerinin olmadığını fark etti. Arızanın devam etmesi üzerine internet sağlayıcı şirketi telefonla arayan mağdur olan yaklaşık 200 hane, konuyu anlatarak internetlerinin bir süredir olmadığını söyledi, yetkililer ise bölgede altyapı çalışması olduğunu ve sorunun da bundan kaynaklanmış olduğunu söyledi. Ancak problem devam etti.

Kutu açılınca gerçek ortaya çıktı
Aradan geçen 3 günün ardından halen evlerinde internetin olmadığından şikayetçi olan vatandaşlar, ilgili şirketi tekrar aradı. Konuyla ilgili olarak yetkili şirket, çalışmalarının devam ettiğini söyledi; ancak vatandaşların yakın çevrede herhangi bir problemin olmadığını söylemeleri üzerine bölgeye servis ekipleri gönderildi.
Gelen servis elemanları, dışarıda bulunan şebeke kutusunu açınca beklemedikleri manzarayla karşılaştı. İnternet sağlayıcı devrelerin ve kabloların bulunduğu saha santrali, hırsızlar tarafından yağmalanmıştı. İçi tamamen boşaltılan kutunun çalışmaması sebebiyle bölgeye internet hizmetinin verilemediğinin anlaşılması üzerine, yaşanılan hırsızlık rapor edildi ve yeni devreler istendi.

“Sorun internetin gelmesi değil”
Malzemelerin ve internet hizmetinin gelmesi için gereken sürenin geçmesini ve bir an önce internetlerinin gelmesini beklediklerini söyleyen vatandaşlar , “İnternet 30 gün olmasa da olur orada değiliz biz; ancak şu anda öğrencilerimiz derslere giremiyor, bu yüzden problem büyük. Keşan’da böyle bir olay yaşanıyorsa her mahallede bu gibi durumlar yaşanabilir.” dedi.

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