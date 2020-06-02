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Gerçekler Dünyası’ndan muhtaç ailelere yardım

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, maddi durumu düşük ailelere gıda yardımında bulundu.Diyarbakır’da özellikle kelebek hastası çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerle dikkat çeken Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu sefer de maddi durumu düşük ailelere umut oldu.

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, maddi durumu düşük ailelere gıda yardımında bulundu.
Diyarbakır’da özellikle kelebek hastası çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerle dikkat çeken Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu sefer de maddi durumu düşük ailelere umut oldu. Dernek yaklaşık 750 aileye, yardımseverler aracılığıyla temin edilen gıda paketlerini ulaştırdı.
Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Diyarbakır ve bölgedeki yardıma muhtaç ailelere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Dernek olarak kelebek hastası çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendiklerini vurgulayan Çalışır, “Derneğimiz, maddi durumu düşük ailelerin de yanında. Hayırsever vatandaşlardan temin ettiğimiz yardım paketlerini ailelere ulaştırdık. Sadece Diyarbakır değil bölgedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Yardımseverlerimizin bağışlarıyla daha çok aileye ulaşıp onlara umut olacağız” dedi.

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