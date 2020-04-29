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Gercüş Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başlandı

BATMAN HABERLERİ  | 29.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler tarafından maske üretimine başlandı.Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Aksu, usta öğreticiler tarafından maske üretimine başladıklarını söyledi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler tarafından maske üretimine başlandı.
Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Aksu, usta öğreticiler tarafından maske üretimine başladıklarını söyledi. Aksu, "Halk Eğitim Merkezimiz tarafından üretilen maskeler, Gercüş Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Amirliği ekiplerine dağıtılacak. Ayrıca Gercüş Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere talep edilen 5 bin maske üretimi için çalışma devam etmektedir. Bu bağlamda gönüllü personelimiz kurumumuzda gerekli hijyen koşullarına titizlikle uyarak maske dikimine başlamışlardır. Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kendi çabalarımızla milli bir seferberlik ruhuyla bu sürece destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum" ’dedi.

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