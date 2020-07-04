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Gercüş’te ahır çöktü

BATMAN HABERLERİ  | 04.07.2020 15:50 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde Rıdvan Işık’a ait taş ahır bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.Şans eseri hayvanlar yokken çöken ahır faciayı önledi.

Gercüş’te ahır çöktü

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde Rıdvan Işık’a ait taş ahır bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.
Şans eseri hayvanlar yokken çöken ahır faciayı önledi. Seki köyünde boş bir evin altında olan ahırın çökmesi sonucunda can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten ağır sahibi Rıdvan Işık ‘’Sabahın erken saatlerinde daha güneş bile doğmadan hayvanlarımı çıkartıp otlatmaya götürecektim, hayvanlarımı ahırdan çıkarttıktan hemen sonra büyük bir gürültü duydum. Baktım ki bizim ahır çökmüş, verilmiş sadakamız var. Allah daha büyük felaketlerden korusun bizi. Ahırın üstünde bulunan evde boştu" dedi.

Gercüş’te ahır çöktü

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Nukent Eczanesi
Merkez
Şenses Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
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