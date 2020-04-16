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Gercüş’te arazi yolu yapımına başlandı

BATMAN HABERLERİ  | 16.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı tarafından Özler köyünde çiftçilerin işini kolaylaştırmak ve mağduriyetlerini gidermek amacı ile arazi yolu çalışması başlatıldı.Gecüş’e bağlı Özler köyünde çiftçiler daha önce üretim yapabilmek için kullanacakları yolun olmaması nedeni ile zorluk çektiğini öğrenen kaymakamlık, çiftçilerin mağduriyetini gidermek için düğmeye bastı.

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı tarafından Özler köyünde çiftçilerin işini kolaylaştırmak ve mağduriyetlerini gidermek amacı ile arazi yolu çalışması başlatıldı.
Gecüş’e bağlı Özler köyünde çiftçiler daha önce üretim yapabilmek için kullanacakları yolun olmaması nedeni ile zorluk çektiğini öğrenen kaymakamlık, çiftçilerin mağduriyetini gidermek için düğmeye bastı. İlçe Özel İdare ekipleri, arazi yolu yapımı için çalışma başlattı. Özler köyü muhtarı Mahsum Kavak, "Daha önce çiftçilerimiz arazilerinde üretim yapabilmek için sıklıkla kullanacakları bir yolun olmaması nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekiyordu. Köydeki çiftçiler arazilerine sürekli hayvan gücünü kullanarak at ve eşeklerle sürüyordu. Şuan bu yolun açılmasıyla köy halkı rahat bir nefes alacak. Yol yapımında emeği geçen Başta Gercüş Kaymakamımız Mevlüt Şekerci’ye ve Özel İdare ekiplerine teşekkür ediyorum, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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