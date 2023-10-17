Gercüş’te bağ bozumu ve gastronomi festivali

Gercüş ilçesinde gerçekleştirilen festivale, Batman Valisi Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, ilçe belediye başkanları, kamu kurum yöneticileri, ilçe halkı ve çok sayıda davetli katıldı. İlçe girişinde üzüm bağında gerçekleştirilen üzüm hasadıyla başlayan festival ilçe merkezinde kurulan kazanlarda pekmez kaynatan çiftçileri ziyaret edilmesiyle devam etti. İlçeye özgü cevizli sucuk, üzüm şerbeti, pirinç pilavı, mercimek çorbası, mezrone üzümü gibi 27 farklı ürün ve el sanatları stantlarda sergilendi. Sergilenen yöresel tatlar misafirlere ikram edildi. Stantları tek tek ziyaret eden Vali Canalp, sergilenen ürünlerden tattı ve üreticilerle bir süre sohbet etti.

Gercüş bağ bozumu festivalinde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Geçtiğimiz yıl Gercüş ilçemizde ilkini yapmıştık ve bu yıl bütün ilçelerimize festivalleri yaydık. Aynı zamanda bu yıl ilk defa Batman merkezde de bir gastronomi festivali yapacağız. Festivallerin finali de bu gastronomi festivali olacak” diye konuştu.

"YÜZYILIN AŞI, BİN YILIN KARDEŞLİĞİ"

Batman merkezde ’Yüzyılın aşı, bin yılın kardeşliği’ temasıyla gerçekleştirilecek gastronomi festivaliyle yapacaklarını belirten Vali Canalp, "Batman merkezinde yapacağımız gastronomi festivalinde vurgulayacağımız şey şu olacak. Biz Türkiye yüzyılının aşını yapacağız ama bin yılın kardeşliğinin de ne olduğunu bütün Türkiye’ye ve bütün dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

