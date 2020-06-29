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Gercüş’te bağ küllenmesine karşı ilaçlama başlatıldı

BATMAN HABERLERİ  | 29.06.2020 14:51 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçilerin bağ ilaçlama çalışması başladı.Gercüş’te çiftçiler küllenme ve zararlı hastalıklara karşı hummalı bir çalışma başlattı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçilerin bağ ilaçlama çalışması başladı.
Gercüş’te çiftçiler küllenme ve zararlı hastalıklara karşı hummalı bir çalışma başlattı. Bağ ve bahçelerini külleme ile zararlı hastalıklara karşı ilaçlayan çiftçiler bu sene verimin geçen seneye nazaran daha fazla olduğunu ifade etti. Çiftçi Süleyman Yavuz, "Bu sene üzüm çok iyi, daha fazla verim almak için ilaçlama yapıyoruz" dedi.
Hasan Kaynak isimli çiftçi ise "Bağlarımızı hastalıklara karşı ilaçlıyoruz. Bölgede üzümlerimiz genellikle kurutulup pekmez yapılıyor. Geçen sene üzüm hemen hiç yok gibiydi. Bu sene ise verim çok fazla" diye konuştu.

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