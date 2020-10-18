YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Gercüş’te buğday kaynatma geleneği devam ediyor

Gercüş’te buğday kaynatma geleneği devam ediyor

BATMAN HABERLERİ  | 18.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde yüzyıllardır süren buğday kaynatma geleneği devam ediyor.Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.

Batman’ın Gercüş ilçesinde yüzyıllardır süren buğday kaynatma geleneği devam ediyor.
Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor. Tarladan hasadın yapılması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte buğday kazanları kaynamaya başladı. Bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra damların üzerine serilerek kurutulmaya bırakılıyor. Buğdaylar, değirmenlerde öğütüp kabuklarından ayırdıktan sonra bulgurlar rüzgarda kabuklarından ayrıştırılıyor. bu işlemin ardından bulgurlar eski değirmen taşıyla öğütülerek kışın tüketilmeye bırakılıyor.
Bulgur kaynatan köylülerden Osman Tonguz, suyu dev kazanlarda kaynattıklarını ardından da buğdayları haşladıklarını söyledi. Tonguz, "Ortalama 3 ila 4 saat kaynattıktan sonra buğdayımızı diğer kazana boşaltıyoruz süzülmesi için. Süzüldükten sora bizim doğal damlarda kurutup kuruduktan sonra da belirli bir aşamaya geldikten sonra 2, 3 gün kuruduktan sonra da torbalara koyup değirmene götürüyoruz. Değirmene götürdükten sonra bunu normal, kısırlık ve köftelik olarak ayırıyoruz. Fabrikaya nazaran bu bulgurun tadı daha güzel ve daha lezzetlidir. Kaynattığımız bulguru yakınlarımıza gönderiyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kayserispor ikinci kez yenildi
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Batman Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:06
İkindi
15:11
Akşam
17:42
Yatsı
18:57

Batman Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Mir Eczanesi
Merkez
Okan Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.