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Gercüş’te cadde, sokak ve parklar boş kaldı

BATMAN HABERLERİ  | 02.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar bomboş kaldı.Ramazan ayının 9.

Batman’ın Gercüş ilçesinde sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar bomboş kaldı.
Ramazan ayının 9. gününde cadde, sokak ve parkların boş olduğu görüldü. Korona virüs tedbirleri nedeniyle zorunlu olmadıkça Gercüşlüler dışarı çıkmayarak ’Evde kal’ çağrısına uymaya devam etti. İlçede sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen korona virüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler devam ediyor. İlçe emniyet amirliğindeki polis ekipleri tedbirler kapsamında ilçede sürekli devriye gezerek evde kalın çağrısı yapıyor. Bu kapsamda evde kalın çağrıları karşılık buldu. İlçede bugün güneşli havanın hakim olmasına rağmen, sokaklar, caddeler ve parklar boş kaldı. Yapılan uyarıların dikkate alındığı ilçede, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmadığı gözlendi. Gercüş ilçe merkezinde şimdiye kadar korona virüs vakasına rastlanmadı.

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Elif Eczanesi
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Emre Eczanesi
Merkez
Koçoğlu Eczanesi
Merkez
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