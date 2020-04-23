YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Gercüş’te çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden kutladı

Gercüş’te çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden kutladı

BATMAN HABERLERİ  | 23.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri evlerinde 23 Nisanı kutladı.Gercüş ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100.

Batman’ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri evlerinde 23 Nisanı kutladı.
Gercüş ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının hazırlıkları tamamlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar bayramı evlerinde çektikleri videolarla kutladı.
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Edip Ekmen, "Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hazırlıkları klipte emeği geçen herkese teşekkür ederim. 23 Nisan kutlaması bizi duygulandırdı 23 Nisanları tekrar el ele dışarıda, coşkuyla kutlamak ümidiyle" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Batman Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:22
Öğle
12:19
İkindi
16:03
Akşam
19:05
Yatsı
20:28

Batman Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Şifa Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polisi tehdit eden sürücüye 6 bin 905 lira ceza

Polisi tehdit eden sürücüye 6 bin 905 lira ceza

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Batman'da bir mahalle ve 2 apartman karantinaya alındı

Batman'da bir mahalle ve 2 apartman karantinaya alındı

Gercüş’te halk pazarı yeniden kuruldu

Gercüş’te halk pazarı yeniden kuruldu

Batman’da silah kaçakçısı yakalandı

Batman’da silah kaçakçısı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.