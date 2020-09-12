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Gercüş’te doğaya 20 sülün bırakıldı

BATMAN HABERLERİ  | 12.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Müdürlüğünün katkılarıyla Gercüş ile Batman Avcı ve Atıcılar Derneği başkanlığı tarafından 20 adet sülün doğaya bırakıldı.Batman’ın Gercüş ilçesinde doğaya 20 adet sülün bırakıldı.

Gercüş’te doğaya 20 sülün bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Müdürlüğünün katkılarıyla Gercüş ile Batman Avcı ve Atıcılar Derneği başkanlığı tarafından 20 adet sülün doğaya bırakıldı.
Batman’ın Gercüş ilçesinde doğaya 20 adet sülün bırakıldı. Yaban hayvanlarının yaşam ortamlarıyla korunması ve zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında olduğunu belirten avcı Uğur Soyvural, sülün popülasyonunun artırılmasını istediklerini belirterek, bıraktıkları sülülerin yıl boyunca avlanmasının yasak olduğunu söyledi. Sayvuran, "Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermeli. Avlanma yapanları ilgili birimlere şikayet etmelerini istiyoruz. İlçemize katkı sağlayan başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Müdürlüğüne, Batman Avcı ve Atıcılar Derneği başkanlığına teşekkür ederim" dedi.
Etkinliğin sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi kapsamında, çeşitli sebeplerle nesli tükenme noktasına gelmiş türleri doğaya salmak ve doğayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Gercüş’te doğaya 20 sülün bırakıldı

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