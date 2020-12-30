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Gercüş’te jandarmadan çocuklara uzaktan eğitimle trafik dersi

BATMAN HABERLERİ  | 30.12.2020 16:42 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde jandarma trafik timleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi.Gercüş’te jandarma trafik timleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilere online olarak trafik dersi verdi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde jandarma trafik timleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi.
Gercüş’te jandarma trafik timleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilere online olarak trafik dersi verdi. Öğrencilere sürücüler, yolcular, yayalar ve çocukların uyması gereken trafik kuralları konusunda bilgi veren ekipler, öğrencilerden derslerde öğrendiklerini ailelerine de aktarmalarını istedi.
Uzaktan verilen eğitime katılan öğrencilerden Ömer Öner, trafik dersine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bilmediğim birçok levhayı ve kuralı öğrendim. Bizim için çok faydalı oldu ve devam etmesini de isterim. Komutanımıza bilmediğim konularda soru sorma imkanım da oldu. Sorularımıza cevap verdi, kendisine teşekkür ederim" dedi.
Öğrenci velilerinden Tahsin Kaya ise "Bu eğitim çok faydalıydı. Çocuklarımıza trafik eğitimi veren Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

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