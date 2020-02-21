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Gercüş’te kamu çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

BATMAN HABERLERİ  | 21.02.2020 12:24 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde, kamu kurumlarında çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği yenileme eğitimi verildi.Gercüş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonundaki eğitim iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Hasan Aydınlık tarafından verildi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, kamu kurumlarında çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği yenileme eğitimi verildi.
Gercüş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonundaki eğitim iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Hasan Aydınlık tarafından verildi. Aydınlık, 6331 sayılı kanunun iş sağlığı ve güvenliği hakkında çıkarılmış ilk ve tek müstakil kanun olduğunu belirterek, kanunun iş kazası olmadan önce önlem almaya yönelik olduğunu söyledi. Aydınlık, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi, sağlık gözetimi gibi konularda bilgiler verdi.
Aydınlık, eğitim sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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