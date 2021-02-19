YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Gercüş’te kan bağışı kampanyası

Gercüş’te kan bağışı kampanyası

19.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gercüş’te kan bağışı kampanyası

Batman’ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar, Kızılay’a kan bağışında bulundu.Gercüş’e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarında Kızılay tarafından açılan standa jandarma personeli ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Batman’ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar, Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Gercüş’e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarında Kızılay tarafından açılan standa jandarma personeli ile vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Mustafa Kocabaş, kan vermenin çok önemli olduğunu söyledi. Kocabaş, "Ülkemizde felaketler yaşanıyor. Bütün kardeşlerimizin kan ihtiyacı var. Kış aylarında kan bağışı düşüyor. Kan bağışında bulunduk, bir kişiye yardımcı olabilirsek ne mutlu bize" dedi.
Hüseyin Yılmaz isimli vatanda ise kan vermenin her insanın görevi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kan her zaman ihtiyaçtır. Vatandaşların bunu alışkanlık haline getirmesi gerekir. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Her kan bir can kurtarır, bu can sizin ailenizden biri de olabilir" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi

Batman Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:34
İkindi
15:36
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Batman Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Burak Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Yeni Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla bir araya geldi

Batman kırsalında iki mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Batman kırsalında iki mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Gercüş’te trafik kazası: 2 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 2 yaralı

Batman’da Ocak ayında konut satışı azaldı

Batman’da Ocak ayında konut satışı azaldı

Batman’da 60 metre derinliğinde kaçak kazı kazan 2 kişi suçüstü yakalandı

Batman’da 60 metre derinliğinde kaçak kazı kazan 2 kişi suçüstü yakalandı

Batman'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.