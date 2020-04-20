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Gercüş’te nakdi yardımlar evlere teslim ediliyor

BATMAN HABERLERİ  | 20.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde yardıma muhtaç ailelere dağıtılan bin lira, ekipler tarafından evlere teslim ediliyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri Gercüş PTT Müdürlüğünün sağladığı araçlarıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor.

Batman’ın Gercüş ilçesinde yardıma muhtaç ailelere dağıtılan bin lira, ekipler tarafından evlere teslim ediliyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri Gercüş PTT Müdürlüğünün sağladığı araçlarıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor. Gercüş’e bağlı Yüce köyde nakdi yardımı teslim edilen vatandaşlar evlerine paranın ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevlilere teşekkür etti.

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