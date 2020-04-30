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Gercüş’te öğrenciler aileleri ile birlikte kitap okuyor

BATMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde korana virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin başlattığı kampanyayla eğitimden sonra aileleriyle günde 1 saat kitap okuyor.Gercüş ilçesi Yolağzı mahallesi İlkokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim almayan devam ediyor.

Batman’ın Gercüş ilçesinde korana virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin başlattığı kampanyayla eğitimden sonra aileleriyle günde 1 saat kitap okuyor.
Gercüş ilçesi Yolağzı mahallesi İlkokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim almayan devam ediyor. 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile öğrencilerin evlerinde sıkılmamaları için öğretmenleri tarafından kitap okuma kampanyası başlatıldı. Uzaktan eğitimlerini tamamlayan öğrenciler eğitimin sonunda aileleri ile birlikte 1 saat kitap okuyor.
Kitap okumaya ağırlık verdiklerini belirten ilkokul öğretmeni Hazal Akbulut, "Uzaktan eğitim kapsamında çocuklar okumadan eksik kalmasınlar diye uzaktan eğitimden sonra da öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte her aksam saat 20.00’da öğrenciler kendi evinde bir saat kitap okuyor. Evlerinde kitap okuyan çocuklar sosyal mesafeye uyarak kitap okumaya çalışıyor. Çocuklarının kitap okuma alışkanlığını gören aile fertleri de çocuklara eşlik ederek kitap okumaya başlıyor" dedi.
İlkokul öğrencisi Nurcan Beyaz, öğretmenleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade ederek, "Evde uzaktan eğitimimizi aldıktan sonra ailece kitap okumaya başlıyoruz. İlkokul öğretmenimiz Hazal Akbulut sayesinde ailece kitap okuma alışkanlığı kazandık. Hazal hocamız sürekli bizimle iletişim halinde. İlgi ve alakasından dolayı öğretmenime teşekkür ederim" diye konuştu.

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