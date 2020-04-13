YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Gercüş’te sağanak yağış ekinlere zarar verdi

Gercüş’te sağanak yağış ekinlere zarar verdi

BATMAN HABERLERİ  | 13.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış ekinlere ve bağlara zarar verdi.Gercüş ilçe merkezi ve bazı köylerinde etli olan yağış nedeni ile buğday, arpa ve mercimek ekili bazı alanlar zarar gördü.

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış ekinlere ve bağlara zarar verdi.
Gercüş ilçe merkezi ve bazı köylerinde etli olan yağış nedeni ile buğday, arpa ve mercimek ekili bazı alanlar zarar gördü. Sağanak yağıştan etkilediklerini belirten çiftçilerden Süleyman Yavuz, "Şiddetli yağışlarla birlikte ekinlerimiz zarar gördü, bağlarımız suyun altında kaldı. Üzüm ağaçları yaprağını bırakmak üzere, ama gördüğünüz gibi yağmur suyunun içinde kalmış ve şuan bağlarımızı sürüp bakımını yapamıyoruz. Bu sene mahsullerin verimi çok az olacağı kanaatindeyim. Allah daha büyük afetlerden korusun bizi" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Batman Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:36
Öğle
12:21
İkindi
16:01
Akşam
18:56
Yatsı
20:16

Batman Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Yağmur Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Orhan Doğan Eğitim Destek Evi kapatıldı

Orhan Doğan Eğitim Destek Evi kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.