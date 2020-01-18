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  4. Gercüş’te trafik kazası: 1 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 yaralı

BATMAN HABERLERİ  | 18.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Kaza Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Fırat Demir yönetimindeki Gercüş Devlet Hastanesine ait 72 AAD 441 plakalı hasta bakım aracı ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya karışan 72 AAE 798 plakalı motosikleti çekerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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