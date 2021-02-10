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Gercüş’te trafik kazası: 5 yaralı

10.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Batman’ın Gercüş ilçesinde, hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Olay, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Olay, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Fırat Olçay (22) idaresindeki 31 AED 840 plakalı hafif ticari araç, Akyar köyü girişinde Bayram Avcı’nın kullandığı 45 TJ 861 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Zeki Avcı (39), Mehmet Avcı (35), Ali Efe Gülen (16) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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