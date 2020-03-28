YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

BATMAN HABERLERİ  | 28.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, 65 yaş ve üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasından sonra, Gercüş’te yaşayan yaşlı vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının takip edilmesi için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.İlçe Kaymakamlığında konuya ilişkin düzenlenen toplantıda 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların alınan tedbirlere uymaları ve özelikle evde tek başına yaşayanlar için yapılacak yardımlar görüşüldü.

Batman’ın Gercüş ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, 65 yaş ve üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasından sonra, Gercüş’te yaşayan yaşlı vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının takip edilmesi için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.
İlçe Kaymakamlığında konuya ilişkin düzenlenen toplantıda 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların alınan tedbirlere uymaları ve özelikle evde tek başına yaşayanlar için yapılacak yardımlar görüşüldü. Toplantıda, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan destek taleplerinin yerine getirilmesi ve Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirilmesi, konularında tüm paydaşların üzerine düşen görevi titizlikle ifa etmesi ve faaliyetler sonunda günlük rapor verilmesi kararlaştırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Batman Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:00
Öğle
12:26
İkindi
15:56
Akşam
18:42
Yatsı
19:58

Batman Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Mizgin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Pelin Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.