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Gercüş’te yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

BATMAN HABERLERİ  | 12.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücüleri olumsuz etkiledi.Gercüş ilçesi sabahın erken saatlerinde sisle kaplanırken görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücüleri olumsuz etkiledi.
Gercüş ilçesi sabahın erken saatlerinde sisle kaplanırken görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde oluşan sis etkisini saatlerce sürdürürken, yoğun sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Gercüş çevre yolunda ise görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düşerken, sürücüler sis dolayısıyla mevcut hız sınırının altında ilerledi. Sürücü Savaş Saygın "Bugün şoförlerin dikkatli araç sürmeleri gerekiyor. Şu an görüş mesafesi tahmini 50 metre. Bazen 10 metrenin altına bile düşüyor" dedi.
Süleyman Gergin isimli sürücü ise "Bu gün Gercüş’te hava çok sisli biz şoförler çok yavaş gidiyoruz. Önümüzü fazla göremiyoruz. Bunun için tüm şoförlerin dikkatli olmasını istiyoruz. Görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar iniyor" diye konuştu.

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