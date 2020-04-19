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Gercüş’te yoksullar için mağaza açıldı

BATMAN HABERLERİ  | 19.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından, dar gelirli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımlaşma ve dayanışma mağazası açıldı.Gercüş’te Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından yoksul ailelerin yararlanması için yardımlaşma ve dayanışma mağazası açıldı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından, dar gelirli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımlaşma ve dayanışma mağazası açıldı.
Gercüş’te Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından yoksul ailelerin yararlanması için yardımlaşma ve dayanışma mağazası açıldı. Hayrat İnsani Yardımlaşma Derneği Gercüş Şube Başkanı Abdullah Temiz, Batman’da 45 metrekarelik alanda yetim ve yoksulları giydirmek için mağaza açtıklarını söyledi. Temiz, ikinci şubelerini Gercüş’te açtıklarını belirterek, "30 metrekare üzerinde yeni yardımlaşma ve dayanışma mağazasını açtık. Yetim ve yoksulları giydirip sevindireceğiz. Dernek olarak yetim, yoksul ve kimsesizlerin dini, ırkı, mezhebi sorulmaksızın yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz" dedi.

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