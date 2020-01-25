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Gerede Kar Festivali yoğun katılımla başladı

BOLU HABERLERİ  | 25.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Gerede Kar Festivali yoğun katılımla başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kar Festivali" törenle başladı.

Esentepe Mesireliği'nde gerçekleştirilen törende konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, festival programında yer alan konserleri, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelediklerini belirtti.

Allar, festivalde sadece çocuklara yönelik kayak, kardan kaz yapma yarışmaları ile çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Yılda en az 4-5 ay kayak yapma imkanı bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi'nin daha aktif kullanılması amacıyla bu festivali düzenlediklerini vurgulayan Allar, şunları söyledi:

"Gerede 3 G'si ile meşhur. 'Gar, gış, gıyamet' derler bizim burada. İklim şartlarının 6 ayı kış 6 ayı yaz geçer. Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Gerede'yi cezbeden en önemli unsur şudur; Ankara ve İstanbul arasında ana yollara en yakın kayak merkezi Gerede Arkut Kayak Merkezidir. Bunu ifade etmem gerekir. Emsallerine göre hem en yakın aynı zamanda da en ucuz. Anadolu Otoyolu’ndan çıktıktan sadece 5 dakika sonra kayak merkezine varıyorsunuz ve kayağa başlıyorsunuz. Bunu da bir etkinlik yaparak, göstermek istedik."

- "Coğrafya bize çok büyük bir avantaj bahşetmiş"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz da Gerede'nin, kış ve kayak turizmi açısından Türkiye'nin birçok yerinden daha iddialı konumda olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Ulaşım açısından en uygun konumdayız. Coğrafya bize çok büyük bir avantaj bahşetmiş. Ankara ile İstanbul arasına konumlanmışız. İki büyük metropolün arasında ve D-100 ile otoyol bağlantısının üzerindeyiz. Tesislerimiz de neredeyse yürüyüş mesafesinde. Bunlar büyük avantaj. Bunları faydaya çevirmenin yolunu bulalım. O zekaya da beceriye de sahibiz. İnşallah bundan sonra Gerede makus talihini yensin." dedi.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, açılan stantları ziyaretten sonra kayak alanına geçti.

Gerede Belediye Başkanı Allar, burada bidonla kayak yaptı.

Vatandaşlar ve çocuklar da kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yarın sona erecek festival kapsamında, çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
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