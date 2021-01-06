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Gerger’in yüksek tepesinde Türk Bayrağı dalgalandırıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.01.2021 09:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger ilçesinin Dallarca (Bagoz) köyüne bağlı Aydınlık (Zığır) Mezrasında ikamet eden gençler köyün karşısında yer alan yüksek tepeye Türk Bayrağı dikti.Pandemi nedeniyle geçen yıl İstanbul’dan köyüne gelen İsmail Sucu’nun girişimleri ile köyün karşısında yer alan yüksek tepede Türk Bayrağı dalgalandırma çalışmalarına başlandı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinin Dallarca (Bagoz) köyüne bağlı Aydınlık (Zığır) Mezrasında ikamet eden gençler köyün karşısında yer alan yüksek tepeye Türk Bayrağı dikti.
Pandemi nedeniyle geçen yıl İstanbul’dan köyüne gelen İsmail Sucu’nun girişimleri ile köyün karşısında yer alan yüksek tepede Türk Bayrağı dalgalandırma çalışmalarına başlandı. Tepenin zirvesine araç yolunun olmaması nedeniyle insan gücüyle direk ve diğer malzemeler taşındı. Bayrak direğin köküne dökülen betonun kuruması sonrası Türk Bayrağı göndere çekildi.
Bayrak direğinin dikilmesine öncülük eden köy sakinlerinden İsmail Sucu, “Bu tepenin üzerinde bayrağımızı dalgalandırmayı hep hayal etmiştim. Malzemeleri bu noktaya kadar çıkarırken oldukça yorulduk. Ancak bu yorgunluğumuza değen bir gün oldu. Kendi imkanlarımızla bu tepeye direğimizi diktik ve bayrağımızı dalgalandırdık çok şükür. Bayrak direği ve bayrağı bize temin eden Gerger Belediye başkanımız Erkan Aksoy’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu

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