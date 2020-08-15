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Geri dönüşüm bilgilendirmeleri sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin olarak gerçekleştirdiği çöp toplama, sokak ve caddelerin temizliği ile Korona virüsü salgını sürecinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kâğıt, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının yoğun olarak üretildiği süpermarketlerde ve dükkânlarda geri kazanılabilecek atıkların ayrıştırılması ile ilgili bilgilendirme çalışması yürütüyor.Düzenli olarak yürütülen bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, geri dönüştürülebilir atıkları çöpe attığı tespit edilen esnaf ve işletmelere ziyaret gerçekleştirerek ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kağıt, plastik, metal ve cam atıkların çöp olmadığı, ayrı toplanarak geri kazanılması gerektiği hatırlatılarak bu konuda duyarlı olunması çağrısı yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin olarak gerçekleştirdiği çöp toplama, sokak ve caddelerin temizliği ile Korona virüsü salgını sürecinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kâğıt, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının yoğun olarak üretildiği süpermarketlerde ve dükkânlarda geri kazanılabilecek atıkların ayrıştırılması ile ilgili bilgilendirme çalışması yürütüyor.
Düzenli olarak yürütülen bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, geri dönüştürülebilir atıkları çöpe attığı tespit edilen esnaf ve işletmelere ziyaret gerçekleştirerek ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kağıt, plastik, metal ve cam atıkların çöp olmadığı, ayrı toplanarak geri kazanılması gerektiği hatırlatılarak bu konuda duyarlı olunması çağrısı yapıldı.

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